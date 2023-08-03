Здоровье 03 августа 2023, 17:29 «Школы для детей с сахарным диабетом» откроют в Нижегородской области

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В Нижегородской области на базе медицинских учреждений откроют «школы для детей с сахарным диабетом». Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на сайт регионального минздрава.

Учреждения смогут посещать дети от четырех лет. Пациентам будут объяснять, как самостоятельно купировать сахарный диабет. Направлять на занятия детей будут лечащие врачи, эндокринологи, педиатры и врачи общей практики.

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Детей планируют делить на группы от восьми до 10 человек. Продолжительность курса составит 15 – 25 часов.