Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что в школах будут проводить профилактику коронавируса. Займутся этим школьные врачи.

Помимо стандартных процедур, школьные медики займутся профилактикой коронавируса в учреждениях, сообщает ТАСС.

Ранее депутаты Госдумы предложили перенести учебный год на месяц, чтобы избежать новой вспышки коронавирусной инфекции. Но представители Минпросвещения не оценили идею и официально объявили, что переносить учебный год не будут. По их мнению, это может повысить напряжение среди школьников и их родителей.

Стоит отметить, что учебный процесс в школах будет проходить по правилам защиты здоровья. Профильные ведомства отправили соответствующие установки по регионам.

Что касается торжественных линеек, то формат проведения зависит от региона. Так, в Москве линейки проведут только для первоклассников. Также в столичном департаменте образования и науки сообщили, что при желании родители могут перевести детей на дистанционное обучение. Все необходимые ресурсы для это есть.