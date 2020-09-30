Власти Москвы объяснили длительные школьные каникулы

Длительные каникулы школьников нужны для безопасности детей и их семей. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она пояснила, что с начала учебного в столице увеличилось число заболеваемости коронавирусной инфекции среди детей, поэтому «именно сейчас важно разобщить детей, чтобы минимизировать риски». Ракова отметила, что длительность каникул в 16 дней выбрана не случайно — это даже чуть больше инкубационного периода инфекции.

Заммэра рассказала, что детские сады продолжат свою работу с соблюдением всех мер безопасности.

«Что касается родителей первоклашек, мы понимаем, что могут возникнуть некоторые неудобства. Но важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала», — цитирует ее ТАСС.

По словам Раковой, бесплатное питание на период каникул будет продолжаться. Продуктовый набор можно будет забрать в школе.

В России суточный прирост зараженных коронавирусом увеличился в 1,7 раза. Наибольшее увеличение наблюдается в Москве. На днях в столице вернули ограничения для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.