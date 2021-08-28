Минздрав предупредил школьников о риске заболеть СОVID-19 в тяжелой форме

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что школьники входят в группу риска по тяжелому течению COVID-19. В данный момент коронавирусом заразились 500 тысяч несовершеннолетних.

Об этом сообщил ТАСС.

«Крайне важно сегодня обеспечивать высокий уровень информационной и профилактической работы среди обучающихся», — заявил Салагай.

Также он добавил, что школьники и их родители должны обладать корректной информацией о коронавирусе. Салагай уточнил, что сейчас в школах проходят профилактические осмотры учеников.

Ранее начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун рассказала, что новый учебный год пройдет в очном формате, но все антиковидные правила в условиях рисков коронавируса продолжат действовать.

Срок действия санитарных правил в школах будет зависеть от эпидемической ситуации, от того, как люди будут соблюдать предписания, а также от темпов вакцинации от коронавируса.

Во всех школах у учеников должны на входе мерить температуру. Кроме того, образовательные организации должны регулярно проводить дезинфекцию, а также сделать генеральную уборку до 1 сентября, напомнила Шевкун.