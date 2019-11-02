Школьников предупредили о проблемах со здоровьем из-за гаджетов

Если сидеть с телефонами и планшетами больше «разрешенного» времени, повышается риск развития близорукости и нарушения работы опорно-двигательного аппарата. Кроме того, можно столкнуться с психическими и неврологическими отклонениями.

Онищенко прокомментировал результаты исследования британских ученых о сидячей работе Подробнее

Помимо этого специалисты посоветовали как можно реже использовать наушники. В противном случае можно столкнуться с заболеваниями органов слуха. Кроме того, исследователи нашли прямую связь между увеличением массы тела и временем, проведенным за компьютером и ноутбуком.

А еще из-за гаджетов подростки и молодые люди жертвуют полноценным сном, прогулками и спортом. Школьники из любителей смартфонов отводят на сон на 9% меньше времени, а на занятия спортом и пребывание на свежем воздухе — на 6%. У студентов гаджеты сокращают время на сон на 7%, а на физические упражнения и прогулки — на 4%.

К исследованию присоединились 465 старшеклассников в возрасте 16 лет и 598 студентов, которым 20 лет.