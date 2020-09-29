Школьников Магнитогорска отправляют на карантин: только сидящих за первой партой

Отмечается, что школьники, которые находятся на второй парте, не считаются контактными. Родители с такой позицией категорически не согласны.

«В школе № 66 заболел преподаватель. Она контактировала со всеми учениками со 2 по 11 класс, а также с учителями. Но на карантин отправляют только учеников, которые сидели на ее уроке на первой парте. А что, другие не могли заразиться от нее?», — написала одна из мам учеников в соцсети.