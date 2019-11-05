Школьников и студентов Рязанской области протестируют на наркотики
Руководить реализацией проекта будет зампред правительства области Роман Петряев. Причиной введения программы стали высокие показатели употребления наркотиков среди молодежи. Родители учащихся поддержали инициативу.
«Мы делаем очень серьезный и смелый шаг для того, чтобы помочь нашим детям и подросткам на ранних этапах побороть зависимость. Это решение очень важно и обязательно даст хороший эффект. Я глубоко убежден, что мы на правильном пути, мы можем не только помочь детям, но и спасти многие жизни», — отметил губернатор области Николай Любимов.
Ежегодно детей, начиная с 13 лет, и подростков будут тестировать. Разрешение на процедуру будут давать родители или сами учащиеся, если они достигли 15 лет, сообщила газета «Взгляд». Помимо скрининга при помощи тест-полосок будут проводиться беседы школьников и студентов с врачами-наркологами и психологами.
С детьми и подростками, которые употребляют наркотические вещества, будет проходить лечебно-реабилитационная работа. Информацию о положительных результатах тестов на наркотики не станут передавать правоохранителям. Также с учителей и медицинских работников возьмут подписи о неразглашении информации.