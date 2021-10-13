Школьникам рекомендовали здоровое питание

Роспотребнадзор определил принципы правильного питания для школьников. Специалисты акцентировали внимание на снижении потребления детьми сахара, соли, кондитерских и колбасных изделий. Рекомендации опубликовал официальный сайт ведомства.

Роспотребнадзор подготовил рекомендации, направленные на организацию здорового питания учащихся общеобразовательных учреждений страны.

Специалисты порекомендовали не включать в детское меню продукты с легкоусвояемыми углеводами: это шоколад, конфеты, печенье, манная каша. Предостерегли врачи и от употребления продуктов, содержащих скрытую соль: колбасных изделий, мясных и рыбных консервов, консервированных овощей. Продукты с усилителями вкуса и красителями также не рекомендуют для детского меню.

Детям необходимо давать продукты, содержащие лакто-и бифидобактерии, блюда с добавлением ягод и зелени, а также продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. В Роспотребнадзоре отметили, что завтрак должен составлять примерно 20-25% дневной нормы калорийности, а обед — 30-35%.

Ведомство также порекомендовало включать в меню горячие блюда и обратило внимание на соблюдение сбалансированности питания. Для добавления блюд в меню рекомендовано выбирать технологические карты из сборников для детского питания.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу запретило подавать в школьных столовых макароны с фаршем или яйцами, блины с мясом и творогов, а также сырокопченую колбасу.