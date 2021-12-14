Школьникам и студентам рассказали, как «не сгореть» на учебе

Врач-невролог Наталья Суворинова поделилась советами, как школьникам и студентам без вреда для организма справиться со сверхнагрузкой, а также как правильно отдыхать от умственной работы. Об этом написала Pravda.Ru.

Специалист считает, что время, потраченное на социальные сети в период между учебой и работой, не является отдыхом. В эти моменты необходимо отказаться не только от гаджетов, но даже и от книг.

«Когда ты готовишься, ты устаешь, надо отдыхать — гулять, дышать, чтобы голова отдыхала. Слушать музыку, да. Наверное, не надо смотреть фильмы, не нужно читать что-то. Компьютерные игры эмоционально очень выматывают», — пояснила невролог.

Она отметила, что родители должны следить за тем, как их дети отдыхают от занятий. Школьникам можно предложить погулять на свежем воздухе, покататься на велосипеде, либо всей семьей отправиться на экскурсию.

«Можно велосипед достать. Можно на лыжах сходить опять же в выходной день в лес. То есть какие-то моменты нужно здесь заставать. Может быть, всей семьей выехать погулять на природе или на экскурсию», — рассказала врач.

Во время экзаменов или контрольных дети испытывают особый стресс. В этот период можно принимать курс витаминов. Например, подойдет магний В6, поливитаминные комплексы, настойка зверобоя, лимонника, женьшеня, глицин.

«Здесь, конечно, лучше, чтобы была рекомендация от врача. У нас из таких широко известных Мельдоний (Милдронат). Он довольно хорошо идет», — заключила специалист.