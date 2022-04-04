Школа лечения ожирения появилась в России

Школа лечения ожирения для людей с лишним весом открылась в НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ. Получить помощь в борьбе с избыточными килограммами можно будет не только в Москве, но и в эндокринологических центрах более чем в 25 российских регионах.

Около 40 миллионов россиян страдают от избыточного веса, сообщила директор НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева в беседе с газетой «Известия». Более того, по ее словам, и среди детей растет распространение ожирения.

В России нужна единая программа профилактики и лечения ожирения, считает Мокрышева. По ее мнению, в стране нужно создавать специальные междисциплинарные центры.

«Нужен комплекс мер, которые бы помогли изменить отношение населения и врачей к проблеме ожирения. У каждого человека нужно формировать активную позицию по этой теме», — отметила Мокрышева.

Тем людям, которые уже столкнулись с этой проблемой, не обойтись без врача-эндокринолога. Первоначально человеку нужно понять причины набора веса, чтобы скорректировать рацион и физические нагрузки.

Лишние килограммы могут легко появиться у человека, который любит бананы, инжир и виноград. Глюкоза, когда попадает в организм, способствует выработке в том числе и инсулина. А он уже способствует переводу лишней глюкозы в жир. В результате человек полнеет.