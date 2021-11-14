Шестой день подряд в России от ковида умирают более 1200 человек

За сутки в России от ковида умерли 1219 человек. Этот показатель держится выше 1,2 тысячи уже шестой день подряд. Всего за сутки выявили 38 823 новых случая коронавируса.

Статистику опубликовал федеральный оперштаб. По данным специалистов, в 7,9% новых случаев заболевания ковид протекал без симптомов. Еще 29 821 человек за последние 24 часа полностью выздоровели.

В лидерах по ежесуточному приросту новых случаев заражений Москва (3734), на втором — Санкт-Петербург (3144), на третьем — Московская область (2955).

Динамика заболеваемости начала расти в России с начала осени. Специалисты тогда объясняли это ростом социальных контактов — люди начали возвращаться из отпусков, дети и студенты начали учиться.

На фоне ухудшения эпидемической обстановки в стране с 31 октября по 7 ноября был введен режим нерабочих дней. После их окончания глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуацию удалось переломить.

Еще одним решением для борьбы с коронавирусом стали законопроекты о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест и транспорта. Их внесли на рассмотрение в Госдуму. В полную силу они вступят с 1 февраля 2022 года.

До этого времени будет действовать переходный период, чтобы те, кто еще не сделал прививку, смог это сделать. Планируется, что эта система будет действовать до 1 июня следующего года. К этому моменту коллективный иммунитет в стране сможет достигнуть 80%. Пока он составляет 49%.