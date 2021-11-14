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    14 ноября 2021, 11:01

    Шестой день подряд в России от ковида умирают более 1200 человек

    За сутки в России умерли 1219 пациентов с ковидом

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    За сутки в России от ковида умерли 1219 человек. Этот показатель держится выше 1,2 тысячи уже шестой день подряд. Всего за сутки выявили 38 823 новых случая коронавируса.

    Шестой день подряд в России от ковида умирают более 1200 человек

    Статистику опубликовал федеральный оперштаб. По данным специалистов, в 7,9% новых случаев заболевания ковид протекал без симптомов. Еще 29 821 человек за последние 24 часа полностью выздоровели.

    В лидерах по ежесуточному приросту новых случаев заражений Москва (3734), на втором — Санкт-Петербург (3144), на третьем — Московская область (2955).

    Динамика заболеваемости начала расти в России с начала осени. Специалисты тогда объясняли это ростом социальных контактов — люди начали возвращаться из отпусков, дети и студенты начали учиться.

    На фоне ухудшения эпидемической обстановки в стране с 31 октября по 7 ноября был введен режим нерабочих дней. После их окончания глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуацию удалось переломить.

    Еще одним решением для борьбы с коронавирусом стали законопроекты о введении сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест и транспорта. Их внесли на рассмотрение в Госдуму. В полную силу они вступят с 1 февраля 2022 года.

    До этого времени будет действовать переходный период, чтобы те, кто еще не сделал прививку, смог это сделать. Планируется, что эта система будет действовать до 1 июня следующего года. К этому моменту коллективный иммунитет в стране сможет достигнуть 80%. Пока он составляет 49%.