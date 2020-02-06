Шестикилограммовый жировик удалили у жителя Красноярска

Из-за того, что липома выросла на передней брюшной стенке, она оказалась «невидимой». Ни УЗИ, ни врачи не могла обнаружить опухоль, написал «Царьград».

На протяжении трех лет доктора не могли понять, что происходит с пациентом. В последнее время у 40-летнего мужчины после приема пищи начиналась бессонница и резкая боль. Есть больше двух раз в день Тельман не мог.

Оказалось, что у больного разросся жировик в шесть килограммов. Врачи провели операцию, сибиряк восстанавливается дома.