Около шести тысяч москвичей с подозрением на коронавирус проходят лечение на дому, заявили в столичном оперштабе. Там отметили, что случаев ухудшения состояния заболевших мало.

«Если такое (ухудшение — прим. ред.) все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются», — отмечается в сообщении.

Столичный департамент здравоохранения уточнил, что за два с половиной месяца «с начала появления первой угрозы распространения коронавируса в Москве сделано более 315 тысяч тестов на коронавирус».

13 апреля в Москве от COVID-19 вылечились 150 пациентов, сообщила ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего в России за сутки зафиксировано 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах страны. 18 человек умерли. 179 человек выздоровели (по России). В Москве прирост заболевших составил 1355 человек, в Подмосковье — 495. На третьем месте по стране по числу зараженных — Санкт-Петербург. Там за сутки заразился 121 человек.