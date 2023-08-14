Здоровье 14 августа 2023, 17:03 Шесть поликлиник открыли после капремонта в Москве Мэр Москвы Собянин: в шести районах столицы открыли поликлиники после капремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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Шесть поликлиник открыли после капитального ремонта в нескольких районах Москвы. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Продолжаем обновлять поликлиники по новому московскому стандарту. Открыли еще шесть зданий после капитального ремонта в разных районах Москвы. Сергей Собянин

Среди них мэр перечислил поликлиники в Бескудниковском, Косино-Ухтомском, Мещанском районах столицы, а также Вешняках, Бирюлеве Восточном и Теплом Стане.

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В обновленных учреждениях полностью заменили медицинское оборудование. В них появились новые цифровые маммографы, рентгеновские аппараты, УЗИ и другая современная техника.

В зданиях также обновили все инженерные системы и лифты, обеспечили безбарьерное передвижение. В больницах оформили стильные интерьеры, а территории медучреждений благоустроили.

Собянин добавил, что в этих поликлиниках будут получать медицинскую помощь около 175 тысяч детей и взрослых.

Ранее мэр Москвы рассказал о развитии социальной инфраструктуры на северо-западе столицы.