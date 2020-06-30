Шесть человек заразились коронавирусом в Севастополе

У строителей COVID-19 выявили при приеме на работу. Медицинская сотрудница приехала в отпуск из Петропавловска-Камчатского. Среди новых заболевших женщина, которая контактировала с прибывшими из Санкт-Петербурга родственниками. Также коронавирусом заразилась 14-летняя девочка. Ее мать ранее тоже переболела COVID-19.