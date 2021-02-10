Шеф-повар рассказал о секретах COVID-диеты

У людей, подхвативших коронавирус, нередко пропадает вкус и обоняние. Возвращаются они постепенно. О том, как в этом случае питаться, «360» рассказал московский шеф-повар Дмитрий Табаков.

«Когда полностью пропадает обоняние, тут мало что посоветуешь, потому что человек ничего не чувствует. Даже обилие специй не поможет», — заявил он.

А если обоняние начало восстанавливаться, то, по словам Табакова, чтобы его стимулировать, можно добавлять в блюда больше пряностей, делать их более острыми. Он посоветовал использовать гвоздику, корицу, кардамон, перец чили и другие приправы и добавки.

Собеседник рассказал и о диетических блюдах, которые рекомендуют после болезни вместо бургеров.

«Все привыкли думать, что диетическое питание — невкусное, слишком простое, после которого есть не хочется. А сейчас рестораны чего только не делают со вкусами», — отметил специалист.

Он посоветовал широко использовать овощи и корнеплоды. Повар напомнил о топинамбуре, пастернаке, сельдерее, батате, которые можно не только добавлять в салат, но и запекать.

«Батат, корень сельдерея и пастернак режутся как картошка по-деревенски. Затем поливаются чесночным маслом. Добавляется соль и перец и запекается в духовке при 180 градусах минут 15-20. Сверху идет нарубленная зелень. И поливается оливковым маслом», — вспомнил Табаков рецепт простого гарнира.

Это блюдо он назвал малокалорийным и очень вкусным.

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