Шеф-повар рассказал, как правильно выбирать тушенку

Тушенка — питательные и удобные в приготовлении консервы, за эти качества любимые многими. Однако покупать можно не любую тушенку. Эксперт качества пищевых технологий, шеф-повар Евгений Данко рассказал для «Радио 1», как правильно выбрать эти консервы.

По словам специалиста, лучше всего брать тушенку в стеклянной банке. Если все же приходится брать металлическую, нужно убедиться, что банка не вздута и не окисляется снаружи.

«И обязательно потрясите ее и послушайте: если там что-то жидкое и булькает, покупать такое не стоит. Хотя производители пытаются обмануть потребителя и научились добавлять загустители: то есть как ты эту банку ни тряси, не поймешь, пока не нагреешь содержимое», — сказал Данко.

В банке на мясе должен быть слой жира, а само мясо не должно касаться крышки.

«Потрясите — все должно быть устойчиво, чтобы со всех сторон просматривалось мясо. Не должно быть внезапных пустот, заполненных будто бы каким-то гелем. Должен быть „мясной массив“, сверху покрытый слоем жира толщиной до половины сантиметра», — добавил специалист.

Продукт необходимо выбирать по соответствию ГОСТу, добавило ИА НСН.