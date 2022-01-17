Шеф-повар посоветовал хранить яйца в сухом и прохладном месте

Хранение яиц в холодильнике в обычном виде способствует тому, что в них проникает запах лежащих рядом продуктов. Таким мнением в эфире телеканала ITV поделился известный британский шеф-повар Джеймс Мартин.

Он заявил, что вместо холодильника лучше использовать сухое и прохладное место.

«Например, если у вас есть трюфель — в ресторане мы кладем его в миску с рисом, сверху кладем яйца, хорошо закрываем и оставляем на ночь», — процитировало ИА Nation News слова Мартина.

Таким образом, яйца пропитываются ароматом трюфеля, и не приходится использовать сам ингредиент.

Ранее россиянам рассказали простой рецепт сытного завтрака за 10 минут. Для его приготовления потребуются четыре блинчика, два яйца, ветчина или балык, сыр «Филадельфия» и оливки. Взбитые яйца нужно вылить на разогретую сковороду. Нарезанные кусочки ветчины можно заменить на балык, отварную куриную грудку или любое другое мясо. Блины нужно смазать сыром «Филадельфия» и завернуть в них все ингредиенты.