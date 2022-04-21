Шеф-повар Леонов рассказал рецепт полезного кулича без сахара и глютена

Шеф-повар Сергей Леонов дал рецепт пасхального кулича без сахара и глютена, который полезнее обычного. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что тем, кто соблюдал пост, не рекомендуется есть обычные пасхальные блюда. Такие резкие перемены в питании перегружают ЖКТ, пояснил Леонов.

«Приготовьте мой ЗОЖ-кулич без сахара и глютена, он не принесет вам вреда, а только пользу и радость», — посоветовал он.

Для этого понадобится 60 граммов кокосового масла, 200 граммов безглютеновой смеси, 50 граммов миндальной муки, 10 граммов разрыхлителя, 80 граммов кокосового сахара, 150 миллилитров растительного масла, три яйца, 200 граммов тыквенного пюре, один апельсин, 120 граммов орехов и сухофруктов, ванилин.

Желтки надо отделить от белков. Затем смешать все сухие ингредиенты, кроме орехов и сухофруктов. Охлажденное кокосовое масло взбейте миксером. В процессе добавьте в него сухие ингредиенты, а потом по одному желтку. В конце — тыквенное пюре, цедру апельсина и его сок.

Белки следует взбить до состояния крепкой пены, а потом постепенно, в несколько заходов добавить в полученную массу, постоянно помешивая. Затем — орехи и сухофрукты. Готовое тесто нужно разлить по формам и выпекать при температуре 180 градусов от 40 до 70 минут — зависит от размеров куличей и качества духовки.