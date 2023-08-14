Здоровье 14 августа 2023, 18:27 Шеф-повар Крюков посоветовал заменять майонез в блюдах сметаной

Читать 360tv в

Россиянам следует сократить количество майонеза в своем рационе и заменять его сметаной. Об этом рассказал шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, хорошей альтернативой вредному продукту также может стать оливковое и растительное масло. Тем не менее, те люди, которые привыкли к майонезу и добавляют его во все блюда, все равно продолжат его покупать, добавил Крюков.

Реклама

Отмечается, что ранее стало известно о возможном подорожании майонезной продукции на 5-12%.