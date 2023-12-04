Здоровье 04 декабря 2023, 15:08 Шеф Кузнецов посоветовал заменить майонез в салатах на сметану для снижения калорийности

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Майонезные салаты считаются главным атрибутом новогоднего стола. Для снижения калорийности таких блюд майонез можно заменить на сметану, сообщил бренд-шеф Максим Кузнецов в беседе сLife.

По словам эксперта, также можно приготовить оливье с добавлением оливкового масла и лимонного сока. Кроме того, для снижения калорийности соленые огурцы можно заменить на свежие, а колбасу — на отварную курицу.

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Если же хочется добавить в блюда именно майонез, то салаты с ним стоит употреблять в умеренных количествах, добавил Кузнецов.