Шеф-кондитер объяснил опасность уличного мороженого из лотков

Уличное мороженое из лотков опасно для здоровья, поскольку могут быть нарушены условия хранения продукта. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала шеф-кондитер Людмила Букина.

Весь холодильник мороженого нужно продать за день, в противном случае оно становится опасным для здоровья.

«Как говорят итальянцы, если вы за день не продали контейнер с мороженым, бросайте этот бизнес», — заявила Букина.

Однако в России потребление такого мороженого меньше, чем в Италии. Значит, один лоток за день не сбывается.

Подавать мороженое с лоточка необходимо при -14…-12 градусах. Сладость хранится сутки, максимум двое. Поэтому продавцы замораживают его на ночь при более низких температурах, а днем торгуют. Получается, мороженое постоянно замораживают и размораживают, что сказывается на сроке хранения, текстуре и качестве.

«Такое мороженое может быть опасным», — обратила внимание шеф-кондитер.

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