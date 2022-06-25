Шашлык связали с появлением онкологии

В жаркую погоду у человека замедляется пищеварение, поэтому не рекомендуется есть шашлык. Жареное мясо долго остается в кишечнике и может привести к онкологии. Об этом предупредила диетолог и сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина.

«У нас в жару это все замедляется. <…> Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжелое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике. А это — риск образования онкологии», — пояснила диетолог сайту Ura.ru.

Чтобы помочь пищеварению, необходимо употреблять клетчатку. Она поможет быстрее освободить кишечник от еды. Соломатина отметила, что шашлык можно сделать не из мяса, а из овощей. Для этого подойдут помидоры, баклажаны и кабачки.

«Как гарнир печеные овощи тоже пойдут. Поменьше мяса, побольше печеных, сырых овощей, потому что они богаты влагой. Так как многие просто забывают пить воду, тем более во время шашлыка», — подчеркнула диетолог.

Она посоветовала есть небольшими порциями и не забывать двигаться после застолья с шашлыками. Активные физические упражнения делать не стоит, а отправить на прогулку можно.