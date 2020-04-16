«Шарль де Голль» пал от коронавируса

Всего тест на коронавирус сдали 1767 человек. 30% тестов пока не готовы, поэтому число зараженных может увеличиться.

31 моряк помещен в госпиталь Святой Анны в Тулоне, один человек находится в реанимации. Один из зараженных находится в тяжелом состоянии, он в реанимации. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Похожая ситуация была на американском авианосце «Теодор Рузвельт». Капитан флагмана подал сигнал SOS, а письмо командира корабля просочилось в прессу, из-за чего его уволили с флота.

Корабли и подводные ложки очень уязвимы для заболевания COVID-19. Там крайне сложно оказать медицинскую помощь. Также сложности могут возникнуть с карантином.

Напомним, на данный момент количество зараженных коронавиурсом в мире превысило два миллиона человек. В России на 16 апреля китайским вирусом заражено около 28 тысяч человек. Летальных исходов зарегистрировано 232. Выздоровели более 2300 пациентов.