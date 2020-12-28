Врач объяснил, можно ли 90-летними россиянам пить шампанское на Новый год

«Если речь идет о небольшом количестве шампанского в Новый год, то небольшая доза шампанского вообще никому не повредит. Я думаю, что можно спокойно встречать Новый год с традиционным шампанским, если нет каких-то медицинских противопоказаний, ваш доктор вам не запретил алкоголь абсолютно», — объяснила она.

Возраст и спиртное никак не связаны. Медик знает примеры, когда люди старше 90 лет пьют на Новый год шампанское с большим удовольствием и интересуются всем вокруг, они не видят для этого препятствий. Поэтому дело не в возрасте, а в здоровье человека.

Алкоголь опасно употреблять при некоторых заболеваниях, напомнила Ткачева. Например, при болезнях печени или сердечно-сосудистой системы.

Ранее глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить производство детского шампанского в России. Напиток программирует ребенка на распитие настоящего алкоголя в будущем и «размывает границу дозволенного».