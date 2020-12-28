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    28 декабря 2020, 12:18

    Врач объяснил, можно ли 90-летними россиянам пить шампанское на Новый год

    Алена Макаренко

    Пожилые люди могут выпить шампанское на Новый год, главное, помнить про умеренность. Об этом рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, сообщил сайт NEWS.ru.
    Врач объяснил, можно ли 90-летними россиянам пить шампанское на Новый год

    «Если речь идет о небольшом количестве шампанского в Новый год, то небольшая доза шампанского вообще никому не повредит. Я думаю, что можно спокойно встречать Новый год с традиционным шампанским, если нет каких-то медицинских противопоказаний, ваш доктор вам не запретил алкоголь абсолютно», — объяснила она.

    Возраст и спиртное никак не связаны. Медик знает примеры, когда люди старше 90 лет пьют на Новый год шампанское с большим удовольствием и интересуются всем вокруг, они не видят для этого препятствий. Поэтому дело не в возрасте, а в здоровье человека.

    Алкоголь опасно употреблять при некоторых заболеваниях, напомнила Ткачева. Например, при болезнях печени или сердечно-сосудистой системы.

    Ранее глава «Трезвой России» Султан Хамзаев предложил запретить производство детского шампанского в России. Напиток программирует ребенка на распитие настоящего алкоголя в будущем и «размывает границу дозволенного».