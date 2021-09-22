Шаманка рассказала о правилах поведения в день осеннего равноденствия

Сегодня, 22 сентября, происходит астрономическая смена времен года. Обычно такой день называют днем равноденствия. Потомственная целительница, шаман Елена Батыр рассказала в беседе с Life, как правильно провести этот день.

Шаманка посоветовала ответственно подходить к выбору одежды. Она отметила, что тусклые осенние оттенки могут спровоцировать у человека неврозы и депрессию.

«На нас вообще очень сильно влияют цвета, и с ними в данном случае нельзя перебарщивать. Когда в нашу жизнь входят цвета пожелтевших листьев, то уже идет нагрузка на человека. Здесь надо эти цвета минимизировать. Иначе это отразится на здоровье, и в первую очередь на нервах», — рассказала шаманка.

Она отметила также, что в день равноденствия лучше избегать тяжелой работы и высокой активности, так как сам по себе этот день обладает низкой энергетикой. Лучше перенести неприятные визиты, полежать дома или выйти на прогулку в парк. По ее словам, интенсивные нагрузки в этот день могут привести к тяжелым болезням, таким как инсульт или инфаркт.