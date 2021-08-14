Сфера услуг московского региона привила от коронавируса минимум 60% работников

В Москве и области торговые сети к 15 августа успеют вакцинировать в среднем 60% сотрудников. Аналогичного показателя достигнут столичные рестораторы и фитнес-центры. По данным московских властей, массовая вакцинация вдвое сократила число госпитализаций.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев рассказал газете «Известия», что крупнейшие ретейлеры делают все необходимое — вводят программы поощрения персонала, проводят встречи и консультации с врачами и экспертами.

В Metro уточнили, что вакцинацию уже прошли 80% сотрудников. В Х5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») вакцинировались одним компонентом прививки около 130 тысяч работников.

До 15 июля в Москве хотя бы одним компонентом вакцины сотрудников должны были обеспечить работодатели сферы услуг, фитнес-клубов, салонов красоты и такси. К 15 августа — вторым.

К показателю 60% уже приближаются предприятия фитнес-индустрии, и к середине августа большинство компаний его достигнет. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева предположила, что бизнесу все-таки нужно дать временной лаг в две недели. Чтобы все успели достичь 60% и не потеряли бизнес в результате проверок.

По информации президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, в этой сфере привиты 60% сотрудников. Причем некоторые предприятия перевыполнили норму. Ряд ресторанов вакцинировали сотрудников полностью.

С марта по август 2021 года привили 64% работников транспортной отрасли Санкт-Петербурга. Вакцинацию проводили на специальных пунктах.