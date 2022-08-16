Сезонный всплеск заболеваемости гриппом начнется в России раньше времени — в середине осени, а не в декабре, сообщили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Такой прогноз специалисты сделали на основе эпидситуации в Австралии. Обычно сезон гриппа там длится с июня по октябрь, а динамика его распространения повторяется по другую сторону экватора, но с ноября по апрель.

«Если экстраполировать эпидситуацию в Австралии на Северное полушарие, то можно предположить, что у нас сезон гриппа начнется раньше обычного», — предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В Южном полушарии заболеваемость росла с середины апреля и начала спадать в июле. В пик распространения гриппа врачи зарегистрировали около 29 тысяч больных, хотя в 2019 году, до пандемии, максимальное число пациентов не превышало 20 тысяч. Автор статьи в научном журнале The lancet Infectious Diseases объяснил такой скачок отменой мер профилактики и сокращением числа вакцинированных от гриппа, потому что все внимание переключилось на COVID-19.