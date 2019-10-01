Важное звено. В Подмосковье обсудили, как простые терапевты будут спасать россиян от рака

Чтобы успевать лечить людей с онкологией, нужно выявлять рак на первых стадиях. Для этого требуется наладить работу первичного звена. О том, какая сейчас ситуация с онкологическими заболеваниям в России, обсудили на третьем съезде терапевтов Московской области.

На мероприятие приехали подмосковные специалисты первичного звена и их коллеги из других стран. Они обсудили не только диагностику, но и «ликвидацию провала» в первичном звене. В августе этого года президент России Владимир Путин назвал провалом ситуацию вокруг самых востребованных врачей — участковых терапевтов и педиатров. Управленцам предстоит по-новому взглянуть на организацию медицинской помощи.

Врачи перечислили ранние симптомы развития рака груди Подробнее

Ильдар Габдрахманов, первый вице-губернатор Московской области, напомнил, что Путин обратил особое внимание на создание «бережливых» поликлиник. То есть таких, где врач максимально огражден от несвойственной ему работы: «На этот год перед нами стоит задача: оснащение всех поликлиник компьютерами, переход абсолютно всех поликлиник на электронные карты. Раньше такого в Подмосковье не было».

Важность первичного звена отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он считает, что главное — это первичная диагностика.

Источник фото: телеканал «360»

«В итоге мы должны перейти на прогнозирование, на профилактику, на установление лечения заболеваний на ранних стадиях, тогда мы получим результат», — уточнил Морозов и отметил необходимость пополнения больниц кадрами. И их дефицит нужно срочно ликвидировать.

Глава Минздрава РФ рассказала о программе по борьбе с онкозаболеваниями Подробнее

Депутат Наталья Санина поддержала коллегу. Она тоже считает, что первичное звено очень важно при диагностировании.

«У нас период подъема в первичном звене, понимания, что надо делать. И, конечно, наши дорогие терапевты, которые посещают съезд, услышат об этом, они услышат о защите докторов от юристов, консультации специалистов, которые скажут им, что надо делать», — объяснила депутат.

По мнению участников съезда, первичное звено должно изменить отношение к онконастороженности.

Мы меняем отношение к онконастороженности, лучше перебдеть, чем недобдеть, если терапевты будут с большей тщательностью следить за этим, у нас будет больше онкологии, выявленной на ранних стадиях Ильдар Габдрахманов первый вице-губернатор Московской области.

С ним согласилась и Наталья Санина.

«Очень большое внимание было уделено проблеме онконастороженности в первичном звене. Это больные, которые сегодня должны быть выделены в первой и второй стадиях, где им реально помочь и сделать их здоровыми. Очень много задач сейчас стоит. Московская область все эти проблемы знает, решает, прописывает и, естественно, контролирует их выполнение», — сказала Санина.