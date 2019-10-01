Выявлять онкологию на первых стадиях и налаживать работу первичного звена — эти вопросы обсуждали на третьем съезде терапевтов Московской области. Он собрал не только подмосковных специалистов первичного звена, но и их коллег из других стран.

Помимо вопросов узкоспециальных — о диагностике, этот форум проходит под эгидой «ликвидации провала» в первичном звене.

«Провалом» в августе этого года президент Владимир Путин назвал ситуацию, сложившуюся вокруг самых востребованных врачей — участковых терапевтов и педиатров. Управленцам предстоит по-новому взглянуть на организацию медицинской помощи.

Ильдар Габдрахманов, первый вице-губернатор Московской области, напомнил, что Путин обратил особое внимание на создание «бережливых» поликлиник. То есть таких, где врач максимально огражден от несвойственной ему работы:

«На этот год перед нами стоит задача: оснащение всех поликлиник компьютерами, переход абсолютно всех поликлиник на электронные карты. Раньше такого в Подмосковье не было».

Важность первичного звена отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он считает, что главное — это первичная диагностика.

«В итоге мы должны перейти на прогнозирование, на профилактику, на установление лечения заболеваний на ранних стадиях, тогда мы получим результат», — уточнил Морозов.

Он также отметил и необходимость пополнения больниц кадрами.

«Нам нужны грамотные управленческие решения. Нам нужно в срочном порядке ликвидировать дефицит кадров», — заключил Дмитрий Морозов.

О работе над совершенствованием первичного звена говорила и депутат Госдумы Наталья Санина.

«У нас период подъема в первичном звене, понимания, что надо делать. И, конечно, наши дорогие терапевты, которые посещают съезд, услышат об этом, они услышат о защите докторов от юристов, консультации специалистов, которые скажут им, что надо делать», — объяснила депутат.

По мнению участников съезда, первичное звено должно изменить отношение к онконастороженности.

«Мы меняем отношение к онконастороженности, лучше перебдеть, чем недобдеть, если терапевты будут с большей тщательностью следить за этим, у нас будет больше онкологии, выявленной на ранних стадиях», — подчеркнул Ильдар Габдрахманов, первый вице-губернатор Московской области.

С ним согласилась и Наталья Санина.

«Очень большое внимание было уделено проблеме онконастороженности в первичном звене. Это больные, которые сегодня должны быть выделены в первой и второй стадиях, где им реально помочь и сделать их здоровыми. Очень много задач сейчас стоит. Московская область все эти проблемы знает, решает, прописывает и, естественно, контролирует их выполнение», — сказала Санина.