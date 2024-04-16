Здоровье 16 апреля 2024, 01:29 Съевшая мясо крокодила девушка из Конго едва не лишилась зрения Девушке в Конго удалили сантиметрового паразита из глаза Freepik

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Девушка, съевшая в Конго мясо крокодила, едва не лишилась зрения из-за редкой инфекции. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в Демократической Республике Конго. Гурманка после трапезы не заметила, что заболела пентастомозом. Эта болезнь протекает незаметно, но может привести к развитию глаукомы, потере зрения и даже летальному исходу.

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Девушке, у которой в результате заболевания образовалась шишка над одним глазом, сделали операцию по удалению ракообразного паразита, который вырос до одного сантиметра длиной.

Ранее жительница Ирландии пожаловалась на сотрудников аэропорта в Дублине, которые заставили ее снять грудной протез во время досмотра, причем на глазах у других пассажиров. Пассажирка призналась, что ощутила себя «кроликом в свете фар» и была слишком напугана, чтобы сопротивляться, поэтому подчинилась этому требованию.