Сеть бюджетного тестирования на ковид предложили создать в Москве

Далеко не у всех жителей столицы высокие доходы. Для таких людей в городе можно развернуть сеть тестирования на коронавирус с минимальными ценами. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

По словам Брода, столичные власти принимают ограничительные меры, чтобы установить заслон пандемии. В том числе в городе решили перевести кафе и рестораны на «бесковидный» режим работы. Но, как отметил член СПЧ, некоторые меры вызывают вопросы из-за непроработанности.

«Есть категория граждан со средними доходами, которые ходят в рестораны не шиковать, а элементарно перекусить. Почему бы мэрии не развернуть сеть тестирования с минимальными расценками для граждан с невысокими доходами», — привело предложение Брода РИА «Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому места общественного питания смогут посещать только привитые от коронавируса. Еще в заведения смогут попасть те, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Всем остальным придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста.