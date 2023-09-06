Здоровье 06 сентября 2023, 14:10 Сервис по выявлению потенциальных заболеваний запустят в Москве Ракова анонсировала запуск в Москве сервиса для выявления возможных заболеваний Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В ближайшие годы Москва внедрит технологию искусственного интеллекта, которая будет автоматически анализировать медицинские данные горожан и предупреждать о возможных заболеваниях. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что современные цифровые сервисы можно будет использовать для сокращения рабочего времени врачей, снижения риска ошибок и повышения качества медицинской помощи.

Мы внедрим искусственный интеллект, который сам будет анализировать медицинские данные пациента, в инициативном порядке. Он сможет подозревать риск развития того или иного заболевания. Это позволит проактивно связываться с пациентом в случае угрозы здоровью и сделать диспансеризацию уже действительно персональной и проактивно. Анастасия Ракова

По словам Раковой, если ранее цифровые сервисы могли с высокой точностью описывать простые скрининговые изображения флюорографии, рентгенографии, маммографии без участия врача, то сейчас искусственный интеллект будет анализировать не только текущие жалобы и новые результаты исследований, но и все медицинские данные за последние два года.

Она добавила, что это поможет врачам поставить окончательный диагноз по 95 распространенным заболеваниям, являющимся причиной преждевременной смерти. Планируется, что такой сервис будет запущен во всех поликлиниках Москвы до конца сентября.

Ранее сообщалось, что система здравоохранения Москвы откажется от бумажных документов к 2025 году.