Сервис доставки еды назвал продукты, которые чаще всего заказывают на завтрак и на ужин

Сервис доставки еды «Самокат» провел исследование, в котором выяснил, что чаще всего россияне заказывают на завтрак, и на ужин. Об этом сообщил Life.ru.

Согласно результатам, самым популярным продуктом по утрам стали бананы. На первом месте они оказались в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Перми.

По вечерам растут заказы на воду, молоко и хлеб. Также ближе к ночи начинают заказывать сладости и газированные напитки. Последние популярны в Ростове-на-Дону, Москве, Краснодаре и Казани после 21:00. А в Санкт-Петербурге и Саратове в это время вырастает спрос на мороженое.