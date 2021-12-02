Сертификаты переболевших COVID-19 начали оформлять на год

Новые сертификаты о перенесенном СОVID-19 в России начали оформлять на год. Срок действия документов, выданных переболевшим ранее, также продлят до 12 месяцев с даты выздоровления, сообщил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Продление срока действия сертификатов о перенесенном ковиде является чисто технической процедурой, которая завершится уже в ближайшее время. Помощник министра заверил, что все решения по этому вопросу уже приняты.

Сертификаты раньше выдавали переболевшим на полгода. Продлить срок действия до года в ноябре предложила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, инициативу поддержал президент Владимир Путин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил это решение снижением случаев повторного заболевания.

В Москве с 2 декабря начали действовать новые правила для получения медотвода от вакцинации против коронавируса.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора ранее заявили о высокой вероятности появления в России нового штамма «омикрон», который выявили уже в 26 странах.