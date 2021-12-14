Сертификаты о перенесенном COVID-19 станут выдавать по тесту на антитела

Документ о перенесенном COVID-19 смогут получить россияне, имеющие положительные GWH-тесты и не сообщавшие о заражении SARS-CoV-2. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова процитировало РИА «Новости».

«У нас есть группа граждан, которые имели положительные ПЦР-тесты, но не обратились в медицинскую организацию, и в медицинской организации им не был поставлен соответствующий диагноз, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся — и мы знаем персонально, о каких гражданах идет речь», — сказала Голикова.

Она сообщила, что этим гражданам предложат пройти анализы на антитела. Те, у кого этот показатель окажется на положительной отметке, смогут получить сертификат о перенесенном заболевании на один год. Голикова подчеркнула, что тест не будет количественным, он лишь покажет, есть ли антитела в пробе. Подобную возможность предоставят тем, кто получил положительные ПЦР-тесты после 1 января 2021 года.

Также пройти тест смогут граждане, никогда не сдававшие анализ на коронавирус. В случае положительного результата, у них окажется сертификат, действующий полгода.

Ранее глава Минздрава Мурашко заявил, что в России COVID-19 болеют более 800 тысяч человек. Вакцинацию первым компонентом прошли свыше 75 миллионов жителей страны. В Минздраве назвали эти показатели неплохими.