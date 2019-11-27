Сертификацию лекарств в России отменили

Теперь для ввода новых лекарств на рынок производитель через личный кабинет в информационной системе Росздравнадзора подает документы, которые подтверждают качество лекарственного препарата, а также протоколы испытаний для первых трех партий нового лекарства. Проверку лекарств начнут проводить в специальных испытательных лабораториях.

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Ввод препаратов в оборот начнется после разрешения, которое даст Росздравнадзор. Ведомство намерено следить, чтобы все препараты соответствовали нормам и требованиям, установленным при государственной регистрации препаратов.

Это не касается иммунобиологических лекарственных препаратов. Введением в оборот этого вида лекарств будет заведовать специальная комиссия, куда войдут представители Минздрава, Росздравнадзора, Минпромторга России, фармацевтических ассоциаций и ведущие эксперты в этой области. Они будут определять объем необходимых испытаний к этому виду лекарств.

Новые законодательные нормы вступят в силу 29 ноября 2019 года.