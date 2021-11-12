Сертификат о вакцинации в России должен стать таким же важным документом, как паспорт. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова привело РИА «Новости».

«Сертификат о прививке от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт. И очень радуют новости из регионов о рекордах по суточной вакцинации», — отметила Голикова.

Она подчеркнула, что россияне должны достичь коллективного иммунитета против коронавируса в кратчайшие сроки. Только так получится не затягивать развитие пандемии в стране.

Во время выступления на форуме АТЭС президент Владимир Путин призвал страны быстрее взаимно признавать вакцины от коронавируса. Глава государства уверен — это позволит проще восстановить международную активность. Российский лидер также отметил, что пока не все страны смогли получить доступ к вакцинам. Это произошло из-за недобросовестной конкуренции и протекционизма — явлений, против которых активно выступает Россия.

Путин подчеркнул, что в интересах мирового сообщества укреплять сотрудничество, а ослаблять меры по борьбе с пандемией нельзя — сохраняется опасность появления новых, более опасных штаммов коронавируса.