Сердце сахалинца запустили через 25 минут после остановки
Остановка сердца у 56-летнего пациента произошла внезапно, рассказал агентству «Сахалин и Курилы» заведующий отделением Сахалинской областной больницы Андрей Науменко. Мужчина страдал сердечно-сосудистой патологией.
Реанимационное оборудование, благодаря которому он выжил, доставили в клинику совсем недавно. С его помощью сердечно-легочную реанимацию можно проводить в движении, возможна она в автомобиле скорой помощи и вертолете.
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В настоящее время пациента уже перевели в кардиологическое отделение.
Сам аппарат устроен так, что надавливает с необходимой силой на грудь пациента. Одно подобное устройство в реанимации сосудистого центра в течение 10 дней спасло жизни троих госпитализированных.
В 2019 году на переоснащение медицинских учреждений Сахалина выделили 2,7 миллиарда рублей. Клиникам уже приобрели 225 единиц новой техники. Внешний вид свыше 20 больниц и поликлиник острова обновили в ходе капитального ремонта, на который поступило 1,2 миллиарда рублей.