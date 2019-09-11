Сердце сахалинца запустили через 25 минут после остановки

Сахалинские врачи спасли жизнь человеку, у которого остановилось сердце. Оно не билось 25 минут. Реанимацию проводили при помощи автоматического наружного кардиомассажера.

Остановка сердца у 56-летнего пациента произошла внезапно, рассказал агентству «Сахалин и Курилы» заведующий отделением Сахалинской областной больницы Андрей Науменко. Мужчина страдал сердечно-сосудистой патологией.

Реанимационное оборудование, благодаря которому он выжил, доставили в клинику совсем недавно. С его помощью сердечно-легочную реанимацию можно проводить в движении, возможна она в автомобиле скорой помощи и вертолете.

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В настоящее время пациента уже перевели в кардиологическое отделение.

Сам аппарат устроен так, что надавливает с необходимой силой на грудь пациента. Одно подобное устройство в реанимации сосудистого центра в течение 10 дней спасло жизни троих госпитализированных.

В 2019 году на переоснащение медицинских учреждений Сахалина выделили 2,7 миллиарда рублей. Клиникам уже приобрели 225 единиц новой техники. Внешний вид свыше 20 больниц и поликлиник острова обновили в ходе капитального ремонта, на который поступило 1,2 миллиарда рублей.