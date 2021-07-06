Бокерия предупредил об осложнениях на сердце при коронавирусе

При заболевании ковидом больше всего страдают легкие. При этом, если у пациента есть заболевания сердца, то появляется сердечно-легочная недостаточность. Об этом рассказал академик, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава Лео Бокерия.

По словам академика, при коронавирусе в основном страдают легкие. Фактически пациенты умирали из-за сердечно-легочной недостаточности.

«Повреждение легкого — причем оно носит органический характер — очень серьезно сказывается вообще на функциональных возможностях организма, а если там еще есть и патология сердца, формируется сердечно-легочная патология нового типа», — пояснил «Известиям» Бокерия.

Он добавил, что легкие являются основным органом, дающим кислород организму. При повреждении легких страдает и кислородное обеспечение всего организма.

«К нам обращаются пациенты с остаточными явлениями после перенесенного COVID-19, и никто не знает, как эти остаточные явления после операции на открытом сердце могут проявить себя», — отметил кардиохирург.

Бокерия подчеркнул, что все пациенты с заболеваниями сердца проходят полное обследование. Врачи сейчас очень строго отбирают людей на операции.