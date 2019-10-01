Сердечный приступ у женщин: британские врачи назвали симптомы

Боли в груди, тошнота, внезапное чувство тревоги могут являться признаками проблем с сердцем у женщин. Об этом рассказали специалисты британского фонда здоровья (BHF).

Работа на эту тему появилась на официальном сайте организации. По мнению экспертов, женщины чаще мужчин страдают от сердечных заболеваний из-за позднего обращения к медикам.

У дам между появлением симптома и обращением к врачу проходит от 1 часа 48 минут до 7 часов 12 минут. Мужчины же ставят медиков в известность в период от 1 часа 24 минут до 3 часов 30 минут после появления первых признаков сердечного приступа.

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Чаще всего предвестником сердечного приступа у женщин являются боли в груди. Они могут чувствовать боль и в левой руке. Также представительница прекрасного пола, как правило, ощущает тошноту, головокружение, одышку, потливость.

Менее распространенными симптомами являются чувство тревоги, напоминающее приступ панической атаки, а также хрип и сильный кашель.

Опасность возникновения сердечного приступа повышается, если женщина курит, страдает от диабета или от высокого кровяного давления. Специалисты просят представительниц слабого пола при появлении хотя бы одного из перечисленных симптомов, как можно быстрее обратиться к врачу.