Санкт-Петербургский септический форум прошел в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе | 360°

Здоровье 15 сентября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Санкт-Петербургский септический форум прошел в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе

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Специалисты посетили IХ Санкт-Петербургский септический форум в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Руководитель Центра лечения тяжелого сепсиса Сергей Шляпников рассказал, что сепсис — это тяжелое инфекционное заболевание, которое до сих пор смертельно опасно. Он отметил, что в городе налажена система лечения больных сепсисом, которая не только спасает жизни пациентам, но и помогает обучать врачей разных специальностей. Эксперт подчеркнул, что благодаря современным методам, летальность среди таких больных снизилась с 45% до 29%.

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«Утверждены тарифы, разработаны и внедрены медико-экономические стандарты по лечению септических больных. Их применение позволяет материально обеспечить лечение, чего нет ни в одном субъекте РФ», — заключил врач.

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