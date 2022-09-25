Сэндвичи и бульон назвали лучшей едой для офиса | 360°

Здоровье 25 сентября 2022, 07:53 Поделиться Telegram

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Viber Сэндвичи и бульон назвали лучшей едой для офиса Врач-диетолог Соломатина посоветовала, как лучше питаться в офисе Freepik.com

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В офисе можно питаться сэндвичами из цельнозерного хлеба, а также — теплым бульоном из термоса или супом-пюре. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если нет возможности разогреть еду, то приготовьте с собой сэндвичи, которые можно съесть холодными. Используйте цельнозерновой хлеб, мясо или омлет, обязательно добавьте что-то из зелени. Если нет возможности взять с собой из дома то, что можно съесть холодным, то в ближайшем супермаркете купите творог, натуральный йогурт, орехи, сухофрукты, сыр, цельнозерновой хлеб, чтобы что-то сделать на ходу», — объяснила она.

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Соломатина также ответила, что в плане полезности и удобства употребления для офиса сойдет детское питание. Всегда можно купить ягоды, фрукты и овощи. А вот печенье, конфеты и сушки — это не вариант.

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«В течение дня не нужно забывать и о напитках, потому что человек начинает значительно хуже соображать, когда начинается скрытое обезвоживание. Поэтому необходимо пополнять свой организм буквально двумя-тремя глотками, но каждые полчаса. И желательно, чтобы это была просто вода», — сказала диетолог.

Но не стоит злоупотреблять содержащими кофеин напитками — они могут оказать негативное влияние на работу нервной системы и вызвать зависимость. Лучше, «для тонуса», выпить воду с лимоном.

Ранее диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, что недостаточно тщательное пережевывание пищи может вылиться в обострение гастрита и спровоцировать появление лишнего веса. По ее словам, если человек не сделал около 20 жевательных движений, то этот кусок остается в желудке надолго.

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