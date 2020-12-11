Сенатор Цеков опроверг занижение статистики по COVID-19

Накануне украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на «Крымскую правозащитную группу» сообщило, что в Крыму как минимум в четыре раза занижают статистику по числу зараженных коронавирусом. Комментируя эту новость, Цеков предположил, что показатели могут не соответствовать реальным цифрам, так как некоторые местные жители не обращаются за помощью к врачам и переносят болезнь «на ногах».

«Может быть не все выявляются, я не исключаю. Но что касается занижения — нет такого. [Сергей] Аксенов не такой руководитель, который будет чего-то занижать», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что фейковая информация легко опровергается фактами.

Согласно информации регионального Минздрава, в Крыму скончались 355 пациентов с COVID-19. На 10 декабря 2991 человек с таким диагнозом лежат в больницах, а 2104 крымчан лечатся на дому.