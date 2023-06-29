Здоровье 29 июня 2023, 19:42 Сенатор Святенко объяснила важность обновления поликлиник в районе Марьино Сенатор Святенко: обновление поликлиник в районе Марьино сделает медпомощь комфортнее duma.mos.ru

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Обновление поликлиник в районе Марьино сделает медпомощь для жителей комфортнее. Их реконструкция позволит создать наилучшие условия для пациентов и врачей, рассказала АГН «Москва» сенатор Инна Святенко.

Реконструкция поликлиник, приведение их к общему, московскому стандарту — это то, чего ждут многие жители района. Инна Святенко Сенатор

По ее словам, доступная медпомощь — это одно из базовых требований жителей к социальной сфере.

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В рамках реконструкции поликлиник на улице Новомарьинская полностью отремонтируют внутри и снаружи. В них завезут современное оборудование — аппараты КТ, МРТ, УЗИ, маммограф и эндоскопические видеосистемы.

Взрослая поликлиника будет отличаться большим количеством кабинетов врачей общей практики, а также помещением для массажа и ЛФК. Внутри детского филиала появится система фильтр-боксов, а рядом с учреждением откроют игровую площадку.

Подробнее о реконструкции двух поликлиник на юго-востоке Москвы рассказал накануне мэр столицы Сергей Собянин.