29 июня 2023, 19:42
Сенатор Святенко объяснила важность обновления поликлиник в районе Марьино
Сенатор Святенко: обновление поликлиник в районе Марьино сделает медпомощь комфортнее
Обновление поликлиник в районе Марьино сделает медпомощь для жителей комфортнее. Их реконструкция позволит создать наилучшие условия для пациентов и врачей, рассказала АГН «Москва» сенатор Инна Святенко.
Реконструкция поликлиник, приведение их к общему, московскому стандарту — это то, чего ждут многие жители района.
Инна Святенко
Сенатор
По ее словам, доступная медпомощь — это одно из базовых требований жителей к социальной сфере.
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В рамках реконструкции поликлиник на улице Новомарьинская полностью отремонтируют внутри и снаружи. В них завезут современное оборудование — аппараты КТ, МРТ, УЗИ, маммограф и эндоскопические видеосистемы.
Взрослая поликлиника будет отличаться большим количеством кабинетов врачей общей практики, а также помещением для массажа и ЛФК. Внутри детского филиала появится система фильтр-боксов, а рядом с учреждением откроют игровую площадку.
Подробнее о реконструкции двух поликлиник на юго-востоке Москвы рассказал накануне мэр столицы Сергей Собянин.
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