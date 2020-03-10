Сенатор сообщил, что московское метро могут закрыть из-за коронавируса
Член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-онколог Владимир Круглый рассказал, что возможно закрытие метрополитена, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Москве. Об этом сообщила НСН.
Он объяснил эту меру тем, что «Москва это особое место, особый регион».
«Все мы понимаем, какое тут население, какой тут приток, какой тут транспортный узел. Все это несравнимо с иными большими городами, не говоря уже о маленьких», — пояснил Круглый.
Он уточнил, что «может быть, в какой-то момент понадобится вообще закрыть эти виды транспорта».