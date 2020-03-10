Сенатор сообщил, что московское метро могут закрыть из-за коронавируса

Он объяснил эту меру тем, что «Москва это особое место, особый регион».

«Все мы понимаем, какое тут население, какой тут приток, какой тут транспортный узел. Все это несравнимо с иными большими городами, не говоря уже о маленьких», — пояснил Круглый.

Он уточнил, что «может быть, в какой-то момент понадобится вообще закрыть эти виды транспорта».