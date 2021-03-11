Сенатор назвал опасность реализации идеи о продаже рецептурных препаратов в Сети

Член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Сергей Леонов объяснил, почему реализация идеи о продаже рецептурных препаратов в Сети может быть опасной, сообщило радио Sputnik.

Недавно представители Минцифры предложили легализовать в России онлайн-торговлю рецептурными лекарствами. Как считает Леонов, такое предложение уже обсуждалось ранее.

«Эта идея всегда воспринималась достаточно неоднозначно, потому что продажа рецептурных препаратов должна определенным образом отслеживаться. В онлайн-режиме это сделать достаточно сложно, несмотря на то, что сейчас имеется маркировка лекарственных средств», — заметил сенатор.

Он подчеркнул, что препараты без назначений медиков могут быть использованы для производства наркотических средств. Кроме этого, если бесконтрольно принимать серьезные лекарства, такие как антибиотики, можно нанести серьезный вред здоровью.

Леонов уверен, что прежде чем узаконить онлайн-продажу рецептурных медикаментов, лучше сначала проверить это нововведение в пилотном режиме.