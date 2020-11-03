Сенатор Кусайко заявила о необходимости включить телемедицину в систему ОМС

«В системе обязательного медицинского страхования нужны новые тарифы на оказание медпомощи с применением телемедицины по каждому отдельному заболеванию», — отметила она.

Сенатор пояснила, что в первую очередь речь идет о людях, страдающих сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми патологиями. В настоящий момент в России закреплены единые способы оплаты медпомощи в рамках ОМС. Тарифы рассчитываются согласно методике, которая утверждена уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в составе правил обязательного страхования.

По словам Кусайко, цены на оказание медпомощи с использованием новых технологий телемедицины еще нужно рассчитать. Также зампред предложила рекомендовать кабмину «внедрить систему поддержки принятия врачебных решений с использованием технологий искусственного интеллекта».

Она уточнила, что машинные алгоритмы используются в роботизированной хирургии и становятся виртуальными ассистентами врача. Благодаря этому сокращается вероятность ошибок при подборе препаратов и обеспечивается кибербезопасность. По словам сенатора, для таких нововведений требуется создание соответствующей инфраструктуры.