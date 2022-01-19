Сенатор Ковитиди поддержала призыв Мишустина перевести сотрудников на дистанционный формат

Премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал по мере возможности перевести сотрудников на удаленный формат работы. В поддержку такого решения выступила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, передал RT.

Политик отметила, что заявление Мишустина сейчас является актуальным. Оно поможет значительно снизить распространение коронавирусной инфекции. По ее словам, заболевание необходимо «переждать».

«Реализация предложенных правительством мер позволит осуществлять бесперебойный контроль за эпидемиологической ситуацией в России и уменьшить заболеваемость во всех регионах страны», — отметила специалист.