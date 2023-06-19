Здоровье 19 июня 2023, 19:47 Сенатор Хлякина предложила включить болезнь легких в перечень социально значимых

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С каждым годом в России растет количество пациентов с диагностированной хронической обструктивной болезнью легких, на сегодняшний день их не менее 11 миллионов. Поэтому зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Оксана Хлякина выступила с предложением добавить болезнь легких в перечень социально значимых заболеваний, сообщила «Парламентская газета».

Она пояснила, что в таком случае у государства будет больше возможностей бороться с болезнью. А именно, выделить дополнительные средства, которые позволять проводить диагностику и выявлять ее на ранних стадиях. Кроме того, необходимо заняться и профилактикой заболевания.

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В частности, усилить меры по борьбе с курением, которое является одной из главных причин болезни легких.

«Конечно, государство уделяет огромное внимание борьбе с курением, и, по данным 2022 года, число курильщиков снизилось на 1,4 миллиона за год. Тем не менее тех, кто дымит, еще очень много», — отметила доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова Ольга Ризаханова.

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